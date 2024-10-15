Осторожней со звонками «дальних родственников»: в WhatsApp* начали взламывать неактивные профили

В последнее время злоумышленники начали взламывать неактивные профили пользователей WhatsApp*, чтобы обманывать других абонентов, представляясь сотрудниками банков или мобильных операторов. Об этом рассказал директор по клиентскому обслуживанию и сервису «Вымпелкома» Дмитрий Чернов. Он отметил, что мошенники используют такие аккаунты для массовых звонков, что затрудняет распознавание обмана.

По словам Чернова, мошенники могут изменить фотографию профиля на логотип компании, чтобы вызвать больше доверия у собеседников. Звонки происходят через мессенджер с номера взломанного аккаунта, что затрудняет идентификацию мошенничества для жертв, не подозревающих о взломе. Это позволяет злоумышленникам уверенно проводить свои схемы обмана.

Особенно под ударом оказываются пожилые люди, которым WhatsApp устанавливают их дети или внуки. По данным группы быстрого реагирования «Вымпелкома», именно эта категория пользователей чаще всего становится жертвами подобных мошеннических действий. Поэтому важно быть внимательными и осторожными при общении с незнакомыми абонентами в мессенджерах.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена