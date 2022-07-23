Осторожно: мошенники начали собирать данные россиян под видом опросов

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Осторожно: мошенники начали собирать данные россиян под видом опросовПредупредила специалист Минфина
Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко предупредила россиян о новом способе мошенничества. Злоумышленники сталкиваются с растущим недоверием к звонкам и смс-сообщениям, которыми мошенники пользовались раньше. Поэтому сейчас они скрывают сбор информации и составление психологического портрета потенциальных жертв с помощью опросов, замаскированных под исследование потребителей или социальный анализ.
К тому же базы с такими данными стоят дороже обычных списков телефонов.
«Использование методов социальной инженерии позволяет мошенникам и собирателям данных получить эти сведения из простой беседы или онлайн-опроса и сделать предварительные выводы о психологическом портрете человека и его "привлекательности» для дальнейшего обмана"», — подчеркнула Дайнеко.