Осторожно: мошенники начали собирать данные россиян под видом опросов

К тому же базы с такими данными стоят дороже обычных списков телефонов.

«Использование методов социальной инженерии позволяет мошенникам и собирателям данных получить эти сведения из простой беседы или онлайн-опроса и сделать предварительные выводы о психологическом портрете человека и его "привлекательности» для дальнейшего обмана"», — подчеркнула Дайнеко.