Осторожно, мошенники: придумана новая схема, в которой жертвам предлагают застраховать или починить смартфон

Мошенники предлагают провести диагностику мобильного устройства и оформить услуги по его безопасности. Для этого они создают высококачественные сайты, маскируя их под банковские сервисы.

Однако на деле установка предлагаемых сервисов может привести к финансовым потерям для клиента.

Новые мошеннические схемы относятся к гибридным сценариям. В их рамках злоумышленники атакуют телефон жертвы, а также перенаправляют их на фишинговые сайты и приложения, что в итоге приводит к утрате денег.

Представители ВТБ заявили об активной работе над защитой своих клиентов от подобных угроз. Они используют различные инструменты, включая определители номера для распознавания звонков в мессенджерах и системы фрод-мониторинга.