Осторожно! В России начали продавать поддельную бытовую технику Redmond

По словам представителей производителя, год назад несколько бывших сотрудников Redmond начали выпускать бытовую технику под новым брендом, имитирующим айдентику оригинальной продукции.

Недобросовестные конкуренты в своей рекламе часто упоминают Redmond, создавая впечатление сотрудничества с успешным брендом. Они используют похожие эскизы, фото и видеоматериалы, а также копируют элементы дизайна товаров.

В ответ на действия подражателей Redmond обратилась в официальные государственные инстанции для защиты авторских прав и борьбы с фактами недобросовестной конкуренции.

При этом компания также призывает потребителей обращать внимание на подробности при покупке техники и не поддаваться на уловки мошенников.