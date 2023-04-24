Осторожно! В России начали продавать поддельную бытовую технику Redmond

Осторожно! В России начали продавать поддельную бытовую технику RedmondПредставители бренда призывают покупателей быть внимательнее
Компания Redmond предупредила потребителей о недобросовестных конкурентах, которые копируют дизайн и логотип бренда, продавая при этом подделки.
По словам представителей производителя, год назад несколько бывших сотрудников Redmond начали выпускать бытовую технику под новым брендом, имитирующим айдентику оригинальной продукции.
Недобросовестные конкуренты в своей рекламе часто упоминают Redmond, создавая впечатление сотрудничества с успешным брендом. Они используют похожие эскизы, фото и видеоматериалы, а также копируют элементы дизайна товаров.
В ответ на действия подражателей Redmond обратилась в официальные государственные инстанции для защиты авторских прав и борьбы с фактами недобросовестной конкуренции.
При этом компания также призывает потребителей обращать внимание на подробности при покупке техники и не поддаваться на уловки мошенников.