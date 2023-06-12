Осторожно, возможны отключения: Twitter отказался оплачивать арендованные у Google сервера

Осторожно, возможны отключения: Twitter отказался оплачивать арендованные у Google сервераИ время на решение проблемы осталось лишь до конца июня
Twitter, принадлежащий Илону Маску, отказался платить за облачные сервисы Google Cloud, что может привести к потере доступа к инструментам модерации контента.
Это уже не первый случай, когда Twitter отказывается оплачивать счета — ещё в марте компания также не хотела платить за сервисы AWS у Amazon. Тогда крупнейший интернет-магазин угрожал приостановить покупки рекламы на платформе.
Примерно та же ситуация и с Google Cloud — контракт на обслуживание должен быть обновлён к 30 июня. Изначально его заключили в 2018 году на сумму около $1 млрд ежегодно.
В то время Twitter активно переносил свои сервисы в облако Google. Однако сейчас, похоже, они планируют вернуться к хранению и обработке данных на собственных серверах, и им нужно будет сделать это быстро, так как осталось всего несколько недель до окончания контракта.
Одна из основных проблем, указанных в исследовании Platformer, заключается в том, что Twitter не успевает выполнить все необходимые работы, и в будущем они могут временно лишиться инструментов модерации, таких как Smyte, который помогает бороться со спамом и материалами с насилием над детьми.
К тому же, после крупных сокращений, проведенных Маском, у Smyte начались технические проблемы, возникающие практически ежедневно.