Острая головная боль оказалась способна защитить организм от сахарного диабета

По словам одного из исследователей До Тханя, у людей, страдающих хронической мигренью редко обнаруживают диабет. Возможно, это связано с характерным изменением пептидов CGRP и PACA, регулирующих уровень инсулина в крови. Эта особенность выражена именно у людей с мигренью. Пока это предположения, и по словам учёных, рано что-то утверждать.

Отмечается, что учёные хотят проверить и обратную связь – могут ли препараты от мигрени вызвать диабет второго типа. Ведь известно, что такие лекарства нацелены на пептид CGRP, отвечающий за снижение уровня инсулина. По словам До Тханя, предстоит провести ещё множество исследований, прежде чем сделать окончательные выводы.