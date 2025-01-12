Наука и технологии
Опубликовано 12 января 2025, 15:45
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Осушение водохранилища назвали одной из основных причин пожаров в Калифорнии

Его опустошили накануне возникновения пожаров
Американские СМИ, разбираясь в причинах пожаров в районе Пасифик Палисейдс в Лос-Анджелесе, начали писать о том, что серьёзной, фундаментальной причиной нехватки воды для пожарных стало отключение «на плановое техническое обслуживание» крупного водохранилища Санта-Инес, расположенное в Пасифик Палисейдс.
Осушение водохранилища назвали одной из основных причин пожаров в Калифорнии
© Ladwp.com

Официально водохранилище было закрыто на ремонт крышки, что привело к полному опустошению водохранилища, вмещающему 117 млн галлонов воды. Это вызвало возмущение среди сообщества, особенно после того, как стало известно, что пожарные гидранты, расположенные выше по склону улиц Лос-Анджелеса, пересохли, «и пожарным пришлось сражаться с огнём при низком давлении воды».

Репортёры многих местных изданий обратились за комментарием к представителям Департамента водоснабжения и энергетики Лос-Анджелеса, которые признали, что потребность в воде во время пожаров сделала невозможным поддерживать давление в гидрантах на больших высотах. Они также обратились к бывшему генеральному директору Департамента, чтобы выяснить, как заполнение водохранилища Санта-Инес могло бы повлиять на ситуацию.

Пожарные и сообщества обвиняют губернатора и пока ещё действующего президента Джо Байдена в недостатке влияния и необходимости предупреждения таких проблем заранее.

Источник:Mediaite
Автор:Андрей Кадуков
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