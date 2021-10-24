Освежитель воздуха оказался источником экзотической смертельной болезни в США

Заболевание, которое преимущественно встречается в Юго-Восточной Азии и Северной Австралии, распространилось среди жителей американских штатов Миннесота, Канзас, Джорджия и Техас.

Не менее удивительным, чем сама история, является то, что стало причиной заражения граждан США. Оказалось, что всему виной — спрей индийского производства. Пациенты, столкнувшиеся с экзотической болезнью, использовали его в качестве освежителя воздуха.

Что интересно, чуть ранее в США, Великобритании, Швейцарии и Японии врачи начали бить тревогу в связи с заболеванием детей по всему миру малоизвестным респираторно-синцитиальным вирусом (RSV).

Тогда говорилось о том, что виной всему пандемия COVID-19 — т.к. дети, из-за карантинных мер,не выработали иммунитет против вируса.