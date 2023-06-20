От 0 до 100% всего за 20 минут: Xiaomi выпустит рекордно быструю беспроводную зарядку

Это стало возможным не только за счёт разработок научного отдела бренда, но и обновлённого законодательства Китая. Последнее позволит выпускать 80-Вт беспроводные зарядки уже с 1 сентября 2024 года, в то время как ранее существовало ограничение в 50 Вт.

Сообщается, что новинка от Xiaomi будет относиться к премиум сегменту. При этом она сможет заряжать среднестатистический современный смартфон от 0 до 100% всего за 20 минут! Ещё несколько лет назад такие скорости демонстрировали лишь проводные варианты.

Напомним, что одним из ближайших анонсов Xiaomi может стать новый складной смартфон Xiaomi Mix Fold 3. Устройство должно получить сразу два зум-объектива и продвинутую систему защиты от падений.