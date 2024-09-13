От 1690 руб: Realme привезли в Россию бюджетные TWS-наушники Buds T01 и T310

Realme Buds T01 оснащены 13-мм драйвером для глубокого баса и ИИ-микрофоном с шумоподавлением. Они поддерживают Dolby Atmos для объемного звука и обеспечивают до 28 часов работы с кейсом. Стоимость модели — 1690 рублей.

Realme Buds T310 предлагают улучшенное шумоподавление до 46 дБ и автономность до 40 часов. Благодаря поддержке Bluetooth 5.4, задержка сокращена до 45 мс, что делает их подходящими для игр.