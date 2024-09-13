От 1690 руб: Realme привезли в Россию бюджетные TWS-наушники Buds T01 и T310

Опубликовано 13 сентября 2024, 07:011 мин.
От 1690 руб: Realme привезли в Россию бюджетные TWS-наушники Buds T01 и T310Да еще и с шумодавом
Компания Realme начала продажи в России новых TWS-наушников Realme Buds T01 и Buds T310, предлагая бюджетные решения с качественным звуком и передовыми функциями.
Realme Buds T01 оснащены 13-мм драйвером для глубокого баса и ИИ-микрофоном с шумоподавлением. Они поддерживают Dolby Atmos для объемного звука и обеспечивают до 28 часов работы с кейсом. Стоимость модели — 1690 рублей.
Realme Buds T310 предлагают улучшенное шумоподавление до 46 дБ и автономность до 40 часов. Благодаря поддержке Bluetooth 5.4, задержка сокращена до 45 мс, что делает их подходящими для игр.
Приложение Realme Link позволяет настроить эквалайзер и сенсорные зоны. Цена Buds T310 — 3490 рублей.
Обе модели уже доступны в белом и черном цветах в российских магазинах-партнерах Realme.