От чего стоит отказаться перед и после вакцинации от COVID-19

Рассказать об этих правилах взялся медицинский директор Лабораторной службы «Хеликс» Дмитрий Денисов. По словам специалиста, отказаться стоит от от курения и приёма алкоголя.

Связаны эти рекомендации с тем, что алкоголь оказывает подавляющее действие на иммунитет. Также не стоит забывать о прочих побочных эффектах спиртного, вызванных интоксикацией и аллергическими реакциями. По итогу это может привести к тому, что состояние человека после прививки ухудшится заметно сильнее, чем могло бы, не говоря уже о негативном влиянии на формирование иммунного ответа.

Вместе с тем Денисов посоветовал перед ревакцинацией употреблять больше белковых продуктов — именно они важны при выработке специфических антител.