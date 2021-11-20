От чего стоит отказаться перед и после вакцинации от COVID-19

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От чего стоит отказаться перед и после вакцинации от COVID-19В общем-то, ничего сверхъестественного
Накануне и после вакцинации от COVID-19 стоит придерживаться определённых правил. Желательно, чтобы ограничения продлились хотя бы в течение 3-5 дней после процедуры.
Рассказать об этих правилах взялся медицинский директор Лабораторной службы «Хеликс» Дмитрий Денисов. По словам специалиста, отказаться стоит от от курения и приёма алкоголя.
Связаны эти рекомендации с тем, что алкоголь оказывает подавляющее действие на иммунитет. Также не стоит забывать о прочих побочных эффектах спиртного, вызванных интоксикацией и аллергическими реакциями. По итогу это может привести к тому, что состояние человека после прививки ухудшится заметно сильнее, чем могло бы, не говоря уже о негативном влиянии на формирование иммунного ответа.
Вместе с тем Денисов посоветовал перед ревакцинацией употреблять больше белковых продуктов — именно они важны при выработке специфических антител.
Источник: РБК