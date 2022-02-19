От чего зависит, потолстеет человек или останется худым

По её словам, в основе того, что человек ест и не толстеет, лежит генетика, на которую повлиять невозможно. Но также это определяется и тем, соблюдает ли человек различные ограничительные диеты.

Врач рассказала об эффекте йо-йо, когда после потери веса возвращаются сброшенные килограммы, причём могут вернуться с избытком. И если соблюдение диет происходит постоянно, то организм приучаются к «обороне» и каждая новая диета даётся труднее. Те же люди, кто не соблюдает особых диет не имеют подобных проблем, поэтому могут спокойно есть всё, что захотят, много, и при этом не толстеть.

На набор или ненабор веса также влияют качество и количество сна, скорость метаболизма, зависящая от множеств факторов, в том числе внешних, фактический вес, возраст и особенности конституции.

«Наш метаболизм условно можно разделить на основной (та энергия, которую мы тратим в покое, в том числе во сне, на обеспечение функционирования организма) и дополнительный, который связан с любой активностью вне состояния покоя. Так вот та самая скорость основного обмена у всех людей разная и определяется множеством факторов», — уточнила эксперт.