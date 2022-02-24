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От чего зависит реакция организма на бустерную прививку против ковида

От многих факторов
Врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов объяснил, от чего зависит реакция организма на третью, бустерную дозу вакцины от коронавируса.
От чего зависит реакция организма на бустерную прививку против ковида

По словам врача, у всех людей индивидуальные реакции. Если человек никогда не болел и не прививался, то может перенести первые две дозы достаточно резко: может быть лихорадка или другие побочные эффекты. Так происходит потому, что вакцина — новый для организма антиген.

Но если прививка уже была, организм может воспринять и перенести бустер легко. Но бывают разные реакции, так как в их основе лежат разные факторы. "Мы вчерашние – это не мы завтрашние. У нас есть различные маркеры. Даже не сильно заметное ОРВИ может сказаться на нашем самочувствии. Мы, например, не выспались или, предположим, у нас был стресс или еще что-то в этом роде. Каждый из этих факторов вносит свою лепту в общую картину готовности нашего организма к вакцинации. У женщин, например, фаза менструального цикла тоже имеет некоторое значение. Влияет большое количество переменных, и когда они все вместе складываются, мы имеем реакцию, в том числе на вакцину", – подчеркнул Алексей Водовозов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: Радио Sputnik
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