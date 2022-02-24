От чего зависит реакция организма на бустерную прививку против ковида

По словам врача, у всех людей индивидуальные реакции. Если человек никогда не болел и не прививался, то может перенести первые две дозы достаточно резко: может быть лихорадка или другие побочные эффекты. Так происходит потому, что вакцина — новый для организма антиген.

Но если прививка уже была, организм может воспринять и перенести бустер легко. Но бывают разные реакции, так как в их основе лежат разные факторы. "Мы вчерашние – это не мы завтрашние. У нас есть различные маркеры. Даже не сильно заметное ОРВИ может сказаться на нашем самочувствии. Мы, например, не выспались или, предположим, у нас был стресс или еще что-то в этом роде. Каждый из этих факторов вносит свою лепту в общую картину готовности нашего организма к вакцинации. У женщин, например, фаза менструального цикла тоже имеет некоторое значение. Влияет большое количество переменных, и когда они все вместе складываются, мы имеем реакцию, в том числе на вакцину", – подчеркнул Алексей Водовозов.

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