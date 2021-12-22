Наука и технологии
Сегодня в 06:58
1 мин.

Эти продукты вредно есть на завтрак

Лучше их избегать, так вы избежите множества проблем со здоровьем в будущем
Очень часто можно услышать мнение, что завтра — чуть ли не самый важный приём пищи. Но что если любимые вами продукты вредны для начала дня?
Эти продукты вредно есть на завтрак

Помочь разобраться с этим взялась врач-эндокринолог и диетолог Анастасия Тараско. По словам специалиста, крепкий чай и кофе очень вредны натощак. Связано это с тем, что они раздражают слизистую желудочно-кишечного тракта и не заряжают организм энергией.

Также опасными являются торты, конфеты и пирожные. Быстрые углеводы, содержащиеся в них, быстро всасываются и провоцируют всплеск глюкозы. Как результат — быстрое возникновение чувства голода и головная боль.

Жирное мясо, копчёные, маринованные изделия — все это тяжёлая для переваривания пища. После такого завтрака, как правило, наступает сонливость, снижается работоспособность.

Анастасия Тараско

При этом врач напомнила, что очень важно употреблять достаточное количество белка. Его можно найти в таких продуктах как яйцо, творог, индейка, курица, какая-то нежирная рыба и т.д.

Источник: РИА Новости
Новости партнеров
Новости партнеров