Эти продукты вредно есть на завтрак

Эти продукты вредно есть на завтракЛучше их избегать, так вы избежите множества проблем со здоровьем в будущем
Помочь разобраться с этим взялась врач-эндокринолог и диетолог Анастасия Тараско. По словам специалиста, крепкий чай и кофе очень вредны натощак. Связано это с тем, что они раздражают слизистую желудочно-кишечного тракта и не заряжают организм энергией.
Также опасными являются торты, конфеты и пирожные. Быстрые углеводы, содержащиеся в них, быстро всасываются и провоцируют всплеск глюкозы. Как результат — быстрое возникновение чувства голода и головная боль.
Жирное мясо, копчёные, маринованные изделия — все это тяжёлая для переваривания пища. После такого завтрака, как правило, наступает сонливость, снижается работоспособность.
При этом врач напомнила, что очень важно употреблять достаточное количество белка. Его можно найти в таких продуктах как яйцо, творог, индейка, курица, какая-то нежирная рыба и т.д.