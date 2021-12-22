Эти продукты вредно есть на завтрак

Лучше их избегать, так вы избежите множества проблем со здоровьем в будущем

Очень часто можно услышать мнение, что завтра — чуть ли не самый важный приём пищи. Но что если любимые вами продукты вредны для начала дня?