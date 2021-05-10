От Google потребовали 5 миллиардов долларов за слежку за пользователями в режиме «Инкогнито»

Согласно жалобе, поданной в федеральный суд Сан-Хосе, некоторые инструменты Google (такие как Google Analytics и Google Ad Manager) помогали компании собирать данные даже тех пользователей, которые использовали «скрытный» режим.

Как пишет Reuters, в числе пострадавших могут оказаться «миллионы пользователей Google, которые с 1 июня 2016 года сидели в интернете через “Инкогнито”». В итоге истцы требуют от техногиганта выплатить по 5 тыс долларов каждому пользователю, пострадавшему от действий компании.