От каких блюд лучше отказаться для разгрузки организма после праздников

По словам Арины Тертышной, лучше отказаться от вчерашних жирных салатов, а предпочтение отдать листовым салатам, а также лёгкому белку — креветкам и нежирной рыбе. Но полностью отказываться от еды ни в коем случае нельзя, потому что это может нанести серьёзный урон поджелудочной железе. Если ощущается тяжесть в животе, в аптеке можно купить магнезированную воду.

Она подчеркнула, что нельзя делать разгрузку на воде, это «качели» для желудочно-кишечного тракта. «Особенно в такие моменты мы бережём нашу поджелудочную, инсулин, желчь, кишечник и вообще наше самочувствие», — отметила врач.

Инна Кононенко рассказала, что после Нового года лучше есть сырые или тушёные овощи, а также мясные или овощные бульоны. Она подчеркнула, что в эти дни стоит пить травяные чаи и отказаться от кофе, особенно исключить добавление в него молока. Стоит также отказаться от сладкого, жирного и жареного.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.