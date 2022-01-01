Наука и технологии
Сегодня в 18:46
1 мин.

От каких блюд лучше отказаться для разгрузки организма после праздников

Это жирная и жареная еда
Диетологи Арина Тертышная и Инна Кононенко рассказали, как правильно разгрузить организм после новогоднего застолья, чтобы не причинить себе вреда.
От каких блюд лучше отказаться для разгрузки организма после праздников

По словам Арины Тертышной, лучше отказаться от вчерашних жирных салатов, а предпочтение отдать листовым салатам, а также лёгкому белку — креветкам и нежирной рыбе. Но полностью отказываться от еды ни в коем случае нельзя, потому что это может нанести серьёзный урон поджелудочной железе. Если ощущается тяжесть в животе, в аптеке можно купить магнезированную воду.

Она подчеркнула, что нельзя делать разгрузку на воде, это «качели» для желудочно-кишечного тракта. «Особенно в такие моменты мы бережём нашу поджелудочную, инсулин, желчь, кишечник и вообще наше самочувствие», — отметила врач.

Инна Кононенко рассказала, что после Нового года лучше есть сырые или тушёные овощи, а также мясные или овощные бульоны. Она подчеркнула, что в эти дни стоит пить травяные чаи и отказаться от кофе, особенно исключить добавление в него молока. Стоит также отказаться от сладкого, жирного и жареного.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: Пятый канал
Новости партнеров
Новости партнеров