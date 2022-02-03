От каких продуктов лучше отказаться для профилактики инфаркта

Врач посоветовала строго контролировать или вообще отказаться от потребления продуктов и напитков, способствующих набору веса. Потому что лишний вес — один из факторов, повышающих риск инфаркта.

Особенно опасны в этом отношении продукты с содержанием насыщенных жиров: мясные полуфабрикаты, колбасы, жирное мясо. В них часто содержится избыток соли, что необходимо контролировать людям с повышенным давлением.

Также Круглова предупредила о вреде чрезмерного потребления вафлей из-за содержащихся в них трансжиров и избытка сахара. Опасны и напитки с содержанием кофеина.

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