От каких продуктов стоит отказаться во время пандемии COVID-19

По словам врача-диетолога Михаила Гинзбурга, в первую очередь к «запрещенной» продукции стоит отнести богатые сахаром продукты, жареное мясо и холодные напитки. К последним он отнёс молочные и кисломолочные напитки из холодильника.

Вместе с тем диетолог посоветовал увеличить в рационе пищу, содержащую витамин D. Связано это с тем, что продукты, богатые этим витамином, стимулируют местный иммунитет и сопротивляемость ткани.