От каких продуктов стоит отказаться во время пандемии COVID-19

Наука и технологии
Вчера в 22:48
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От каких продуктов стоит отказаться во время пандемии COVID-19Обратите внимание на перечень
Пандемия коронавируса внесла изменения во многие аспекты нашей жизни. Так, например, оказывается, что существует ряд продуктов, от которых стоит отказаться на время пандемии COVID-19.
По словам врача-диетолога Михаила Гинзбурга, в первую очередь к «запрещенной» продукции стоит отнести богатые сахаром продукты, жареное мясо и холодные напитки. К последним он отнёс молочные и кисломолочные напитки из холодильника.
Вместе с тем диетолог посоветовал увеличить в рационе пищу, содержащую витамин D. Связано это с тем, что продукты, богатые этим витамином, стимулируют местный иммунитет и сопротивляемость ткани.
По продуктам богатые витамином D, это морская рыба, печень трески, яйца, молоко, но это в порядке убывания я назвал.
Михаил Гинцбург
Источник: URA.ru