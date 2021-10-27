От каких штаммов коронавируса защищает вакцина "Спутник-V

Препарат эффективен в том числе и против нового варианта COVID-19, «дельта»-штамма. По его словам, новые варианты вируса появляются на постоянной основе. Однако распространенность ни одного из них не превышала 0,1 процента, по крайней мере в Москве, утверждает Гинцбург.



Недавно он же оценил сроки регистрации детской вакцины от коронавируса. По словам ученого, в настоящее время эксперты проводят фармакологическую экспертизу препарата. В связи с этим он выразил надежду, что положительное решение о регистрации препарата против COVID-19 для несовершеннолетних будет принято в скором времени.



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