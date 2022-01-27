От какой болезни мозга может защитить ДНК-вакцина

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От какой болезни мозга может защитить ДНК-вакцинаРезультаты свежего исследования удивляют
На сегодняшний день медицина пытается не столько лечить некоторые болезни, сколько подавлять их симптомы. Но новейшие технологии вполне могут исправить ситуацию.
Например, именно подавлением симптомов болезни Паркинсона занимаются врачи, в то время как свежее исследование показало, что на причину заболевания вполне успешно можно воздействовать. Правда, для этого будет необходимо применять ДНК-вакцины.
Сообщается, что группа специалистов Национального института старения и Института молекулярной медицины решили применить собственную платформу для вакцинации, названную MultiTEP. Исследования на мышах показали, что вариант вакцины PV-1950 является наиболее эффективной в данном вопросе — именно она индуцировала максимальное число антител, специфичных к белку, провоцирующего развитие болезни.
Источник: Planet Today