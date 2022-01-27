От какой болезни мозга может защитить ДНК-вакцина

Например, именно подавлением симптомов болезни Паркинсона занимаются врачи, в то время как свежее исследование показало, что на причину заболевания вполне успешно можно воздействовать. Правда, для этого будет необходимо применять ДНК-вакцины.

Сообщается, что группа специалистов Национального института старения и Института молекулярной медицины решили применить собственную платформу для вакцинации, названную MultiTEP. Исследования на мышах показали, что вариант вакцины PV-1950 является наиболее эффективной в данном вопросе — именно она индуцировала максимальное число антител, специфичных к белку, провоцирующего развитие болезни.