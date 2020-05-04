От коронавируса излечилась 104-летняя женщина, болевшая испанкой во время прошлой пандемии

Речь идет об Иде Акконсиамеси, которая накануне 4 апреля прошла тест на COVID-19, показавший положительный результат. В период лечения женщина получала кислород, а также очень сильно ослабла и не могла элементарно самостоятельно кушать. Но уже спустя всего лишь месяц, 104-летняя женщина сумела побороть болезнь. По словам ее дочери, Барбары Сенезе, Акконсиамеса не в первый раз столкнулась с подобного рода проблемой — она уже пережила испанский грипп, у нее было два сломанных бедра, псевдомембранозный колит и меланома четвертой стадии.

”В 104 года, я думаю, что это чудо — выжить после COVID-19. У нас есть люди 40−50 лет, погибающие от коронавируса. Так что, 104 года — чудесно, что она смогла пережить все это”, — заявила сама переболевшая.