От коронавируса впервые погиб человек, сидевший в тюрьме

Так, еще 20 марта текущего года 30-летняя заключенная Андреа Секл Биэр, находившаяся на последнем сроке беременности, была направлена из тюрьмы штата Южная Дакота в федеральный медицинский центр Техаса. В дальнейшем ее доставили в местную больницу, после чего практически сразу же выписали. 31 марта у нее начали проявляться симптомы коронавируса SARS-CoV-2, а на следующий день она родила с помощью кесарева сечения. В итоге спустя почти месяц, 28 апреля, девушка умерла из-за осложнений, вызванных инфекцией.

По имеющимся данным, Биэр была заключена в тюрьму на срок в два года и два месяца в связи с хранением наркотических веществ.