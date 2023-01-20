«От нас было мало толку»: Amazon закрыла благотворительную платформу AmazonSmile

Изначально она была запущена ещё в 2013 году и за это время успела собрать более 377 млн долларов на добрые дела. Но представители бренда заявили, что они считают это недостаточным для поддержания программы.

Работала AmazonSmile достаточно просто — пользователи совершали покупки на Amazon как обычно, но могли выбрать благотворительную организацию, на которую компания перечисляла 0,5% от стоимости определённых товаров.

В пресс-релизе Amazon сообщается, что «спустя почти 10 лет программа не достигла того эффекта, на который мы изначально рассчитывали. С таким количеством организаций, имеющих право на участие в программе — более 1 млн по всему миру — наша способность оказывать влияние часто была слишком ограничена».