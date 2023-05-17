Какие виды сахарозаменителей приводят к диабету так же, как и обычный сахар

Специалисты проанализировали данные из 320 исследований и пришли к выводу, что искусственные подсластители не приносят долгосрочной пользы для снижения жира у взрослых или детей.

Более того, если вы долго употребляете сахарозаменители, то можете столкнуться с развитием диабета второго типа, сердечных заболеваний и других проблем со здоровьем.

Список подсластителей, о которых говорится в исследовании, включает аспартам, адвантам, цикламаты, неотам, сахарин, сукралозу и стевию. Но учёные сказали, что сахарные спирты, которые имеют калории, такие как полиолы, не вредны.

Специалисты ВОЗ призвали употреблять простые сахара, такие как глюкоза, фруктоза и столовый сахар, но их количество должно быть меньше 10% от всего потребления калорий.

Это поможет уменьшить риск ожирения и кариеса. Однако лучший вариант, по мнению экспертов, — это полностью отказаться от сладостей, начиная с раннего возраста.