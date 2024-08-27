От печатного станка до ИИ: все изобретения человечества с 1500 года собрали на одном сайте

Этот масштабный проект представляет собой визуализацию, отображающую развитие технологий, социальных структур и ключевых изобретений за последние 500 лет.

Временная шкала на сайте разделена на различные темы, такие как коммуникации, вычисления, классификация и контроль.

Calculating Empires охватывает всё: от первых церковных колоколов до современных смартфонов и искусственного интеллекта. Проект исследует, как технологии повлияли на развитие колониализма, милитаризации и автоматизации, и показывает, как эти процессы продолжаются и сегодня.

Авторы проекта признают, что из-за обширности тем и достижений их работа не может быть полной, но стремятся представить технологическое настоящее в глубоком историческом контексте, отображая долгую траекторию развития человеческих идей и инфраструктур.