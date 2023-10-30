От рыбалки до автомобилей и ухода за питомцами: «Одноклассники» собрали видео и тексты по увлечениям в категории

От рыбалки до автомобилей и ухода за питомцами: «Одноклассники» собрали видео и тексты по увлечениям в категорииНововведение, которое будет реально полезно
Социальная сеть «Одноклассники» представила новую функцию, которая позволяет пользователям находить контент по своим увлечениям в специализированных категориях.
Это нововведение призвано упростить поиск интересных видео и текстов, соответствующих хобби и интересам пользователей.
В новой системе категорий представлен широкий спектр тематик: от рыбалки, садоводства и кулинарии до ухода за домашними животными и автомобилями. Каждая категория содержит обширную коллекцию видеороликов и статей, созданных как профессионалами, так и обычными пользователями сети.
«Одноклассники» стремятся создать удобную и интуитивно понятную платформу для обмена знаниями и опытом в различных областях.
При этом пользователи могут не только просматривать контент, но и делиться своими собственными видео и статьями, получая обратную связь от единомышленников.
Эта новая функция является частью стратегии соцсети по развитию контент-ориентированных сервисов и созданию более глубокой и обогащённой социальной среды для своих пользователей.