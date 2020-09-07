От секретного многоразового космического корабля Китая отстыковался неизвестный объект

Так, если верить данным издания SpaceNews, летательный аппарат выпустил неназванный объект, прежде чем спуститься с низкой околоземной орбиты. В свою очередь, сеть космического наблюдения США уже каталогизировала новый объект и дала ему обозначение NORAD ID 46395 (2020-063G COSPAR ID). Важно понимать, что несмотря на то, что объект каталогизировали, это вовсе не означает, что американские наблюдатели смогли определить, что именно это было.

В сети уже появились заявления некоторых аналитиков по этому поводу. Например, некоторые из них предполагают, что неизвестный объект был выпущен за два оборота вокруг Земли до того, как экспериментальный космический корабль сошел с орбиты. Но все они сходятся на том, что на данный момент нет никаких зацепок, позволяющих пролить свет на истинную сущность отстыковавшегося объекта.