От смертельного вида грибка снова погибли люди. На него всё реже действуют лекарства

По мнению специалистов, грибок также становится всё более устойчивым к лечению. Авторы исследования отмечают, в период с 2019 по 2021 год в Соединённых Штатах было зарегистрировано 10 683 случая заболевания C. auris.

Причём число клинических случаев инфекции увеличивалось из года в год в течение исследуемого периода. В 2019 году наблюдалось увеличение на 44% по сравнению с 2018 годом, в 2020 году — на 59% по сравнению с 2019-м, а в 2021 году увеличение составило 95% по сравнению с 2020-м.

Исследование также показало, что в 7413 случаях речь шла о людях, которые были носителями грибка, но не проявляли никаких симптомов до планового скрининга. Эти люди всё ещё могут распространять возбудителя и впоследствии у них могут появиться симптомы заболевания.

Напомним, что C. auris — это грибковый вид дрожжей, который заражает людей и распространяется через кровь к органам. Чаще всего инфекция встречается в медицинских учреждениях и учреждениях длительного ухода.

Она редко встречается у здоровых людей, но для людей с ослабленным иммунитетом или тех, кто регулярно проходит инвазивное лечение других заболеваний, инфекция C. auris может быть смертельной.