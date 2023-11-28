От Западной Антарктиды откололся айсберг площадью 4 тысячи квадратных километров

Службой наблюдений за изменениями климата программы «Коперник» айсбергу присвоено название А23а. Толщина ледяного объекта составляет 400 метров.

Айсберг откололся от шельфа ещё в 1986 году, но стоял на месте, так как сел на мель и был прочно прицеплен ко дну. Сейчас А23а быстро движется на восток.

До него самыми крупными айсбергами считались А68 в 2017 году и А76 в 2021 году.