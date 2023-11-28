От Западной Антарктиды откололся айсберг площадью 4 тысячи квадратных километров

18:30, 28 ноября 2023
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От Западной Антарктиды откололся айсберг площадью 4 тысячи квадратных километровНа сегодняшний день считается самым большим в истории
От шельфа Западной Антарктиды откололся самый большой в истории айсберг. Его площадь составляет 4 тысячи квадратных км.
Службой наблюдений за изменениями климата программы «Коперник» айсбергу присвоено название А23а. Толщина ледяного объекта составляет 400 метров.
Айсберг откололся от шельфа ещё в 1986 году, но стоял на месте, так как сел на мель и был прочно прицеплен ко дну. Сейчас А23а быстро движется на восток.
До него самыми крупными айсбергами считались А68 в 2017 году и А76 в 2021 году.
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