От журналистов крупнейших СМИ скрыли факт обучения ИИ на их текстах

Это беспрецедентное соглашение проливает свет на растущую тенденцию, когда ИИ-компании заключают лицензионные сделки с медиакорпорациями, чтобы избежать судебных разбирательств по поводу сбора данных. Axel Springer превозносит это как победу журналистики, которая привлечет новую аудиторию к их работе. Однако критики утверждают, что выгода может не дойти до отдельных журналистов, ставя под сомнение влияние на работу и вознаграждение репортеров.

По мере того как интеграция ИИ становится обычным делом, медиаиндустрия сталкивается с неопределенностью относительно того, как эти партнерства будут определять ее будущее. Трудовые организации внимательно следят за подобными сделками, подчеркивая необходимость защиты добросовестной работы журналистов и поиска справедливых условий компенсации.

Это тайное сотрудничество вызывает опасения по поводу потенциального размывания традиционных новостных изданий, поскольку пользователи могут предпочесть пересказ от ИИ вместо прямого перехода к статьям, что представляет угрозу для доходов от рекламы и самой сути потребления СМИ в том виде, в котором мы его знаем.