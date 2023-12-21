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Наука и технологии
21:50, 21 декабря 2023
1 мин.

От журналистов крупнейших СМИ скрыли факт обучения ИИ на их текстах

ИИ-гигант OpenAI заключил секретную сделку с Axel Springer

Недавно выяснилось, что многомиллионная сделка OpenAI с Axel Springer, охватывающая такие СМИ, как Business Insider и Politico, держалась в тайне от журналистов, чья работа в ней задействована. Как сообщается, теперь OpenAI будет использовать статьи из изданий Axel Springer для обучения своих моделей искусственного интеллекта, включая ChatGPT, не советуясь и не информируя авторов.

Это беспрецедентное соглашение проливает свет на растущую тенденцию, когда ИИ-компании заключают лицензионные сделки с медиакорпорациями, чтобы избежать судебных разбирательств по поводу сбора данных. Axel Springer превозносит это как победу журналистики, которая привлечет новую аудиторию к их работе. Однако критики утверждают, что выгода может не дойти до отдельных журналистов, ставя под сомнение влияние на работу и вознаграждение репортеров.

По мере того как интеграция ИИ становится обычным делом, медиаиндустрия сталкивается с неопределенностью относительно того, как эти партнерства будут определять ее будущее. Трудовые организации внимательно следят за подобными сделками, подчеркивая необходимость защиты добросовестной работы журналистов и поиска справедливых условий компенсации.

Это тайное сотрудничество вызывает опасения по поводу потенциального размывания традиционных новостных изданий, поскольку пользователи могут предпочесть пересказ от ИИ вместо прямого перехода к статьям, что представляет угрозу для доходов от рекламы и самой сути потребления СМИ в том виде, в котором мы его знаем.

Источник:Wired
Автор:Булат Кармак
Теги:
#журнал
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#искусственный интеллект
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#ChatGPT
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#работа
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