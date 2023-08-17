Отдалённые российские регионы обеспечат связью через спутники

Развитие дешёвой спутниковой связи в отдалённых регионах России, где нецелесообразно проводить оптоволоконные линии, станет реальным благодаря низкоорбитальной спутниковой группировке. Это сообщил Дмитрий Чернышенко, вице-премьер России. Он подчеркнул, что такой инструмент позволит устранить цифровое неравенство, обеспечив доступ к связи даже в самых удалённых местах.

Эта технология будет играть важную роль в развитии экономики беспилотных систем в сельском хозяйстве и автономном судовождении. Первый сеанс связи с использованием низкоорбитальных спутников прошёл между вице-премьером Чернышенко и министром технологий Адыгеи Заурбеком Шу. Это подтверждает перспективу низкоорбитальной спутниковой группировки для надёжной связи.

«Бюро 1440», ведущая компания в этой области, стремится к запуску широкополосного спутникового интернет-сервиса к 2027 году. Планы включают запуск 10-12 ракет с 15 спутниками на борту каждой ежегодно с 2025 года. Компания стремится к созданию и запуску более 900 низкоорбитальных спутников к 2035 году для глобального покрытия связью.