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Отданная из Эрмитажа копия Рубенса оказалась подлинником

Картина хранилась в музее в Свердловской области

Копия картины художника Питера Рубенса «Положение во гроб» из Ирбитского государственного музея оказалась подлинником. Об этом рассказал журналистам директор музея Валерий Карпов, сославшись на заключение экспертов Эрмитажа.

Картину передали в музей в в Свердловской области из Эрмитажа в 1976 году. В Эрмитаже её хранили как признанную копию оригинала.

Во время реставрации, начавшейся в 2016 году у персонала появились подозрения, что «копия» на самом деле является эскизом-подлинником, созданным художником в молодости для большой картины. От экспертов Эрмитажа пока получено устное подтверждение, а официальное заявление ими будет сделано позднее.

Карпов сообщил: «Подозрение о том, что эскиз картины "Положение во гроб" является подлинной работой Рубенса, появилось у нас во время реставрации картины в 2016-2017 годах. Несколько дней назад мы получили пока что устное подтверждение о подлинности работы от экспертов Эрмитажа».

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Опубликовано Tanya Pellenen Четверг, 27 июня 2019 г.
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