Отец, мать и дочь умерли от коронавируса практически друг за другом

Так, 84-летний Кит Маквикар и 82-летняя Джин умерли от пневмонии COVID-19. Буквально через две недели после их смерти, симптомы той же болезни появились и у их 62-летней дочери Джейн Харви, которая в конечном итоге также скончалась. О своей личной трагедии сообщил брат и сын погибших 60-летний брат Ричард, который написал об этом в собственном Facebook-аккаунте. ”За 14 дней я потерял половину семьи. Ощущение, будто мне вырезали сердце”, — описал он свою боль.

Напомним, что на момент написания данного материала, по всему миру было зарегистрировано почти 2 млн случаев заражения COVID-19, при этом из них около 120 тыс — летальные исходы. В России в общей сложности новым коронавирусом болеют более 18 тыс человек, при этом только за последние сутки было зарегистрировано более 2,5 новых случаев.