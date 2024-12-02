Отечественная ОС для смартфонов и планшетов получила «прописку» в реестре ПО

Российская компания «Базальт СПО» представила операционную систему ALT Mobile, созданную для смартфонов, планшетов и других мобильных устройств. Эта ОС уже включена в Реестр отечественного ПО под номером 24 906. Как рассказали в компании, ALT Mobile входит в линейку ОС «Альт» и построена на единой пакетной базе с использованием собственного репозитория. Для удобства пользователей интерфейс системы адаптирован под сенсорные экраны и работает через оболочку Phosh на базе GNOME.

Система рассчитана на корпоративный сегмент и обеспечивает полную совместимость с инфраструктурой, где уже используются серверы и компьютеры с ОС «Альт». Управлять всеми устройствами, включая мобильные, можно через инструмент «Альт Домен». Глава совета директоров компании Алексей Смирнов подчеркнул, что продукт ориентирован на предприятия, для которых важны надёжность ИТ-решений и безопасность данных. ОС поставляется только предустановленной на устройства производителей, что исключает самостоятельную установку.