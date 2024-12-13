Отечественная программа для борьбы с дипфейками вошла в мировой топ-3 в двух категориях

Российское решение MTS AI заняло второе место в категории распознавания дипфейков и третье место в задаче биометрической верификации по голосу на международном конкурсе ASVspoof 2024 Challenge. Как сообщил исполнительный директор MTS AI Дмитрий Марков, цель соревнования — развитие методов защиты биометрических систем распознавания голоса от атак. В этом контексте российская команда представила инновационные алгоритмы для распознавания подделок голосов и повышения точности проверки личности по голосу.

Для обнаружения дипфейков разработчики MTS AI создали самообучающуюся нейронную сеть, которая анализирует мельчайшие особенности звуковых сигналов, такие как ненормальные колебания и шумы, характерные для искусственно созданных голосов. Система использует комбинацию высокоточечных нейронных сетей и трансформеров, что позволяет эффективно различать естественные и искусственные изменения в речи. Такой подход обеспечил минимальную ошибку — всего 3,41% в задаче распознавания дипфейков.

Кроме того, для биометрической верификации был интегрирован новый метод, который сочетает распознавание дипфейков и биометрические технологии. Это позволяет системам взаимно проверять и подтверждать свои результаты, повышая уверенность в корректности оценки. В результате российское решение продемонстрировало высокую эффективность и было признано одним из лучших в своей категории.