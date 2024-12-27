Отечественная программа для управления бизнесом получила обновление с ИИ

«Битрикс24» представил новую версию своей ИИ-модели — BitrixGPT 4x, которая призвана упростить повседневные задачи пользователей. По данным компании, интерес к нейросетям активно растёт, особенно среди крупных предприятий с большим числом сотрудников, где автоматизация рутинных операций имеет высокую ценность. В таких организациях ИИ помогает справляться с объёмом работы, который сложно обработать вручную.

На данный момент более 57% пользователей «Битрикс24» используют ИИ для преобразования звонков в текст, создания кратких отчётов по беседам и заполнения CRM-карт. Также около 80% порталов хотя бы раз применяли нейросети в своей деятельности, что подтверждает растущий интерес к таким технологиям. Основным инструментом среди всех возможностей платформы остаётся «Чат с CoPilot», который помогает решать задачи от создания SEO-текстов до анализа программного кода. Примерно 58% активности пользователей приходится именно на этот инструмент.

BitrixGPT уже доступна для клиентов, использующих коробочную версию продукта. В 2025 году она станет доступной для пользователей облачной версии «Битрикс24», где будет интегрирована в CoPilot как модель по умолчанию. Вместе с тем пользователи смогут продолжать использовать альтернативные решения, такие как GigaChat или YandexGPT, либо подключить свои собственные разработки.