Отечественное ПО для межсетевых экранов в компаниях запустят в августе 2025

В августе «Лаборатория Касперского» выпустит коммерческую версию своего межсетевого экрана нового поколения Kaspersky NGFW. Как рассказали в компании, это устройство предназначено для защиты корпоративных и промышленных сетей от кибератак. Уже сейчас решение тестируется на инфраструктуре клиентов, и, по словам представителей компании, обратная связь помогает доработать функциональность продукта перед выходом на рынок.

Бета-версию NGFW представили ещё в сентябре 2024 года, одновременно анонсировав четыре модели с разной мощностью. Разработчики отметили, что продукт будет полезен не только в офисах, но и на производстве, где такие экраны защищают критически важную сетевую инфраструктуру. В компании уверены, что разработка востребована особенно сейчас, когда российские предприятия активно переходят на отечественное программное обеспечение.

Директор по работе с корпоративным бизнесом Тимур Биячуев подчеркнул, что растущий интерес к их продуктам связан с регуляторными требованиями и желанием бизнеса избежать неожиданностей, подобных тем, что возникли из-за действий западных поставщиков. Он отметил, что компания обеспечивает стабильность и конкурентоспособность своих решений, а их продукты уже успешно соперничают с международными аналогами.