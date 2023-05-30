Отечественную электронику начнут производить в Санкт-Петербурге

«Ростелеком» планирует начать производство электроники на заводе «Авангард» в Санкт-Петербурге, сообщил президент компании Михаил Осеевский. Запуск производства запланирован на середину июня 2023 года, и это связано с созданием нового кластера в компании. В интервью газете «Ведомости» Осеевский отметил важное стратегическое решение о создании промышленного кластера в «Ростелекоме». Пока неясно, под каким брендом будет выпускаться эта электроника, но глава компании отметил, что они собираются производить разнообразные устройства, такие как видеокамеры, роутеры и другое оборудование, с максимальным использованием российских компонентов.

В рамках программы «Безопасный город» «Ростелеком» является главным подрядчиком Смольного. В период с 2014 по 2021 годы компания получила 6,7 миллиарда рублей из выделенных на программу 12,6 миллиарда рублей. Оставшиеся средства распределились между городским предприятием «АТС Смольного» и компанией «Эр-Телеком». В сентябре «Ростелеком» заключил новый контракт с Смольным на 2,6 миллиарда рублей. Также в октябре компания заключила контракт с компанией Т8 на поставку оптоволоконного оборудования и соглашение с «Булат» о производстве базовых станций, поддерживающих стандарты связи 2G и 4G, в 2023 году. Общая стоимость контрактов на поставку оборудования оценивается в 20-25 миллиардов рублей.

Завод «Авангард» был открыт в 1948 году и приватизирован в 1993 году. В 2016 году стало известно, что предприятие планирует увеличить выручку путём госзаказов на научные разработки и экспорт радиотехнической продукции в Китай, Израиль и Европейский союз. ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии», входящее в госкорпорацию Ростех, является крупнейшим акционером «Авангарда» и контролирует 25,49% уставного капитала предприятия.