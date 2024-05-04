Отечественные микроконтроллеры «Микрон» перенесут в Калининград

Микроконтроллеры «Амур» будут собирать в Калининграде на заводе GS Group. Эти устройства используются в различной технике, такой как умные дома и телекоммуникационное оборудование. Рост спроса на эти микроконтроллеры обусловлен стремлением к импортозамещению и предпочтениям использования отечественных компонентов в электронике.

«Микрон», входящий в группу компаний «Элемент», принял решение о корпусировании своих микроконтроллеров на заводе GS Group в Калининграде. Объем производства микроконтроллеров «Амур» на предприятии в Зеленограде не смог удовлетворить всех заказчиков, поэтому часть работы была передана партнёрам в Калининграде. Это позволит «Микрону» увеличить объем производства микроконтроллеров и обеспечить непрерывность выпуска продукции.

Помимо этого, микроконтроллеры «Амур» используются в различных областях, таких как умный дом, интернет вещей и телекоммуникационное оборудование. Старт продаж вызвал значительный интерес со стороны компаний, что привело к расширению производства. Распространение микроконтроллеров «Амур» может снизить стоимость окончательной продукции и повысить доступность техники для потребителей.