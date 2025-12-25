Наука и технологии
Опубликовано 25 декабря 2025, 15:06
1 мин.

Отечественные производители электроники озвучили суммы компенсаций от государства

Суммы разделены на ценовые категории
Отечественные производители радиоэлектроники обратились к Минпромторгу с просьбой принять суммы компенсаций от продажи продукции в качестве господдержки. Речь илот о розничной продаже.
© Pxhere.com

Документ направлен заместителю главы ведомства Василию Шпаку с предложением вернуть производителям планшетов, ноутбуков и смартфонов:

  • при цене до 20 000 рублей — 7 000 рублей;

  • при 20 000–50 000 рублей — 10 000 рублей;

  • при 50 000–70 000 рублей — 12 000 рублей;

  • более 70 000 рублей — 15 000 рублей.

Выплаты планируются только компаниям из реестра Минпромторга, с сентября 2026 года начнёт действовать технологический сбор. Первые полгода компенсации будут выплачиваться только за продажи через DNS, «М.видео-Эльдорадо», «Ситилинк» и «Технопарк». Механизм учёта продаж — система «Честный знак».

Доля отечественной компьютерной техники на рынке — менее 1% от 5,5 млн устройств в год, при этом производство радиоэлектроники в 2024 году выросло на 34% до 3,5 трлн рублей.

Мнения экспертов разделились: одни считают такой кешбэк эффективным, другие — что нужен комплексный подход, включая ограничения параллельного импорта.