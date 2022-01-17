Отечественные разработчики ПО раскритиковали решение мэрии Москвы

Как объяснили в Мэрии: Microsoft Office 365, облачная платформа Microsoft Azure и др. помогут расширить технологические возможности вузов и школ. При этом в тендере заказа отмечается, что в реестре российского программного обеспечения нет такого ПО, которое бы соответствовало требованиям заказчика.

Отечественные разработчики пояснили, что Департамент нарушает постановления правительства и указаний президента, касающихся перехода на отечественные разработки.

Центр Компетенции по Импортозамещению в сфере ИКТ потребует обжалования закупки у Минцифры и ФАС.

Глава ЦКИКТ Илья Массух уточнил, что у российских поставщиков имеются продукты, способные конкурировать с зарубежными решениями. Приведя в пример такие приложения как – «Мой офис» и Yandex.Cloud.