Наука и технологии
Сегодня в 16:24
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Отечественные разработчики ПО раскритиковали решение мэрии Москвы

И будут его обжаловать
Департамент информационных технологий Москвы закупил для образовательных учреждений города софт Microsoft на 25,8 млн рублей, что в свою очередь раскритиковали разработчики отечественного ПО.
Отечественные разработчики ПО раскритиковали решение мэрии Москвы

Как объяснили в Мэрии: Microsoft Office 365, облачная платформа Microsoft Azure и др. помогут расширить технологические возможности вузов и школ. При этом в тендере заказа отмечается, что в реестре российского программного обеспечения нет такого ПО, которое бы соответствовало требованиям заказчика.

Отечественные разработчики пояснили, что Департамент нарушает постановления правительства и указаний президента, касающихся перехода на отечественные разработки.

Центр Компетенции по Импортозамещению в сфере ИКТ потребует обжалования закупки у Минцифры и ФАС.

Глава ЦКИКТ Илья Массух уточнил, что у российских поставщиков имеются продукты, способные конкурировать с зарубежными решениями. Приведя в пример такие приложения как – «Мой офис» и Yandex.Cloud.

Источник: Коммерсантъ
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