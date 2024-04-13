Отечественный «Р-Фон» начали продавать по колоссальной цене

Российский смартфон «Р-Фон» начал появляться на сайтах объявлений. Он работает на ОС «РОСА Мобайл» и был анонсирован в декабре 2023 года. За него просят 10 миллионов рублей, но реальная цена и дата появления в розничной продаже неизвестны.

На сайтах объявлений обнаружили продажу российского смартфона «Р-Фон». Продавец просил за не распакованный телефон 10 миллионов рублей. Хотя объявление было снято с публикации, возможно, кто-то уже купил устройство. Помимо смартфона, покупателю обещали подарить наушники и чехол.

Смартфон «Р-Фон» обещает упростить жизнь пользователей благодаря своей ОС и эмулятору Android-приложений. Он обладает мощными техническими характеристиками и различными функциями, которые делают его привлекательным для покупателей. Несмотря на неопределённость с датой выпуска и ценой, альтернативы уже доступны на рынке, например, копия «Р-Фона» под названием Helio 80, продаваемая в Бангладеш.