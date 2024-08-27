Отечественный «убийца» Word заработал на «Авроре»

Компания «Новые облачные технологии» (НОТ) выпустила обновлённое мобильное приложение «Мой офис Документы» для российской операционной системы «Аврора» версии 5.1. В новой версии приложения появились дополнительные функции, которые делают его более удобным для корпоративных пользователей. Наталья Кудрявцева, директор по продуктам «Мой офис», отметила, что обновление было важно, так как устройства на базе «Авроры» активно внедряются в корпоративную среду, и приложение теперь полностью совместимо с последней версией ОС.

Одним из ключевых нововведений стала возможность печати документов прямо с мобильного устройства. Теперь пользователи могут отправлять файлы на печать, указав в специальном диалоге параметры, такие как целевой принтер, размер листа и количество копий. Это нововведение значительно упрощает работу, устраняя необходимость пересылать документы на компьютер для печати. Кроме того, приложение теперь поддерживает двухфакторную аутентификацию для работы с «Мой офис Частное Облако 3», что повышает безопасность при доступе к конфиденциальным данным.

Также приложение получило новые инструменты для управления нумерацией страниц, что позволяет пользователям гибко настраивать формат документов и быстрее находить нужные разделы. Теперь можно задать начальный номер страницы и расположение нумерации, что упрощает навигацию в больших документах. Эти изменения делают «Мой офис Документы» для «Авроры» ещё более функциональным и удобным инструментом для корпоративных пользователей.