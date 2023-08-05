Отказ от электроники Huawei отбросит развитие немецкой железной дороги на 5-6 лет

Поскольку системы немецких железных дорог во многом зависят от китайской электроники, а ввиду растущего влияния Китая и соответствующих угроз для экономики компоненты требуется заменить, отказ от продуктов Huawei и ZTE может обернуться колоссальными тратами. По оценкам, сумма составляет порядка $437,44 млн.

Но дело ещё и в том, что отказ от китайской электроники отбросит развитие железных дорог Германии на 5-6 лет. Оператор просто не сможет реализовать запланированные проекты.