Отказ от электроники Huawei отбросит развитие немецкой железной дороги на 5-6 лет

Отказ от электроники Huawei отбросит развитие немецкой железной дороги на 5-6 летИ придётся раскошелиться на огромную сумму
Государственный железнодорожный оператор междугородных и пригородных маршрутов Германии, компания Deutsche Bahn, отказалась комментировать информацию из внутренних документов, согласно которым обсуждаются последствия отказа от компонентов производства Huawei и ZTE в инфраструктуре.
Поскольку системы немецких железных дорог во многом зависят от китайской электроники, а ввиду растущего влияния Китая и соответствующих угроз для экономики компоненты требуется заменить, отказ от продуктов Huawei и ZTE может обернуться колоссальными тратами. По оценкам, сумма составляет порядка $437,44 млн.
Но дело ещё и в том, что отказ от китайской электроники отбросит развитие железных дорог Германии на 5-6 лет. Оператор просто не сможет реализовать запланированные проекты.