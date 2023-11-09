Отказ от соцсетей ухудшил психическое состояние

В эксперименте приняли участие 51 человек, которые были активными пользователями социальных сетей. Они воздерживались от их использования на протяжении недели, что привело к снижению как положительных, так и отрицательных эмоций, включая скуку.

Исследование показало, что социальные сети могут быть привычными, но их отсутствие не вызывает симптомов отмены, как при других зависимостях. Участники, в среднем проводившие в соцсетях около 3.5 часов в день, после недели воздержания отметили снижение общего уровня эмоций.

Это исследование подчеркивает нюансированное влияние социальных сетей на наше психическое состояние.

С одной стороны, они могут вызывать стресс и чувство неудовлетворенности, с другой — способствуют социальному одобрению и удовлетворению. Таким образом, полный отказ от социальных сетей не всегда является панацеей для улучшения психического благополучия.