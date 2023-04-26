Откажитесь от этих двух вредных привычек и риск старческого слабоумия уменьшится на 90%

По словам экспертов, очень важно соблюдать здоровый образ жизни для предотвращения деменции, включая болезнь Альцгеймера.

Гандельман рассказал о необходимости правильного питания, регулярной физической активности средней или высокой интенсивности, участия в социальной жизни. Также он назвал важным общение с друзьями и семьёй, умственную активность и отказ от вредных привычек, таких как курение и употребление алкоголя.

По словам Малышевой, соблюдение этих привычек может снизить риск деменции на 90%. Как минимум, это справедливо для людей с предрасположенностью к заболеванию. Врач объяснила, что мы можем влиять на активность своих генов, заботясь о своем здоровье.