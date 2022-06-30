Сегодня в 18:41

Откажитесь от одного типа продуктов, чтобы увеличить продолжительность жизни

Это не так уж и сложно

За последние пару сотен лет люди стали в среднем жить заметно дольше прежнего. Но, по словам российского врача педиатра-иммунолога Андрея Продеуса, есть определённый тип продуктов, который увеличивает продолжительность жизни.