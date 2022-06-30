Откажитесь от одного типа продуктов, чтобы увеличить продолжительность жизни

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Откажитесь от одного типа продуктов, чтобы увеличить продолжительность жизниЭто не так уж и сложно
За последние пару сотен лет люди стали в среднем жить заметно дольше прежнего. Но, по словам российского врача педиатра-иммунолога Андрея Продеуса, есть определённый тип продуктов, который увеличивает продолжительность жизни.
По словам специалиста, речь идёт о переработанном мясе. Если человек откажется от него, то это может помочь ему продлить срок жизни.
Переработанным мясом называют все колбасы, сосиски, сардельки, сервелаты, салями, карбонады, — всё, что запечено, всё, что приготовлено. И ещё вдобавок консервированное мясо.
Андрей Продеус
Связано это с тем, что употребление переработанного мяса вызывает у человека повышение артериального давления. Не в последнюю очередь из-за содержания в этой группе продуктов большого количества соли.