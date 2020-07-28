Отходы научились использовать для создания антисептиков

Если экспертам удастся сделать новую технологию массовой, то с ее помощью удастся значительно снизить производственные затраты во время выпуска антисептиков, а также заметно сократить использование пищевых растительных источников этанола.

Достаточно интересен еще и тот факт, что у Израиля отсутствует местное производство этанола, в связи с чем страна крайне зависима ежегодного импорта десятков тысяч тонн этанола. В итоге в период пандемии коронавируса Израиль оказался в крайне незавидном положении, в связи с чем, возможно, и была инициирована поддержка вышеописанного исследования правительством.