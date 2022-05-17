Отключат ли Россию от интернета из-за западных санкций

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Отключат ли Россию от интернета из-за западных санкцийПрокомментировал Сергей Лавров
Выступая на марафоне российского общества «Знание», министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россию не отключат от интернета.
Лавров отметил, что будут выполнены все поручения президента по этому поводу, а также, что российская молодёжь, постоянно побеждающая на на конкурсах, связанных с использованием интернета, сможет обеспечить России передовые позиции в информационных технологиях.
«А мы, Китай и другие уважающие страны, которые не хотят быть послушными мальчиками на побегушках у Запада, делаем всё, чтобы ключевые отрасли государства не зависели от тех, кто доказали свою полную недоговороспособность», — подчеркнул Лавров.