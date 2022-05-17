Отключат ли Россию от интернета из-за западных санкций

Лавров отметил, что будут выполнены все поручения президента по этому поводу, а также, что российская молодёжь, постоянно побеждающая на на конкурсах, связанных с использованием интернета, сможет обеспечить России передовые позиции в информационных технологиях.

«А мы, Китай и другие уважающие страны, которые не хотят быть послушными мальчиками на побегушках у Запада, делаем всё, чтобы ключевые отрасли государства не зависели от тех, кто доказали свою полную недоговороспособность», — подчеркнул Лавров.