Отключение этих функций на телефоне поможет вам избежать мошенников

Эксперт напомнила, что в системе Android практически каждым разрешением для приложений можно управлять. Она посоветовала проверить, каким из этих приложений можно отправлять сообщения, поскольку в качестве SMS вам могут приходить коды подтверждения, к которым злоумышленники могут получит доступ, что может повлечь за собой негативные последствия.

К тому же стоит проверить, какие приложения имеют доступ к GPS и микрофону, их следует отключить в случае подозрений, например, когда их запрашивает игра, для которой эти разрешения вообще не нужны. Михайлова добавила, что еще одним важным разделом является «Особый доступ» с правами администратора, в нем не должно быть никаких посторонних приложений, только системные и специализированные.

“Если нет потребности устанавливать приложения не из официального магазина, лучше запретить функцию "Устанавливать неизвестные приложения" всем приложениям". Неограниченный доступ к данным" и "Доступ к премиум SMS-сообщениям" могут стать проблемой в роуминге — их тоже стоит "проследить и отключить лишние разрешения"”, — предупредила эксперт. Михайлова напомнила, что в системе iOS управлять разрешениями можно в разделе «Конфиденциальность» или в каждом приложении индивидуально.