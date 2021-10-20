Наука и технологии
Сегодня в 14:29
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Отключение этих функций на телефоне поможет вам избежать мошенников

И не только
Менеджер по развитию бизнеса группы компаний Angara Анна Михайлова посоветовала россиянам отключить некоторые функции на смартфоне. По ее словам, эти действия позволят обезопасить себя от мошеннических схем, например списания средств со счета, кражи трафика или ваших личных данных.
Отключение этих функций на телефоне поможет вам избежать мошенников

Эксперт напомнила, что в системе Android практически каждым разрешением для приложений можно управлять. Она посоветовала проверить, каким из этих приложений можно отправлять сообщения, поскольку в качестве SMS вам могут приходить коды подтверждения, к которым злоумышленники могут получит доступ, что может повлечь за собой негативные последствия.

К тому же стоит проверить, какие приложения имеют доступ к GPS и микрофону, их следует отключить в случае подозрений, например, когда их запрашивает игра, для которой эти разрешения вообще не нужны. Михайлова добавила, что еще одним важным разделом является «Особый доступ» с правами администратора, в нем не должно быть никаких посторонних приложений, только системные и специализированные.

Если нет потребности устанавливать приложения не из официального магазина, лучше запретить функцию "Устанавливать неизвестные приложения" всем приложениям". Неограниченный доступ к данным" и "Доступ к премиум SMS-сообщениям" могут стать проблемой в роуминге — их тоже стоит "проследить и отключить лишние разрешения"”, — предупредила эксперт. Михайлова напомнила, что в системе iOS управлять разрешениями можно в разделе «Конфиденциальность» или в каждом приложении индивидуально.